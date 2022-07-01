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الامارات | موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا، الخميس، أنه سيترك نادي يوفنتوس الايطالي مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الأخيرتين، علماً أنه مرتبط بعقد رسمي مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023.

وقال موراتا (29 عاماً) عبر حسابه على «إنستغرام»: «لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائماً (يونفتينو)»، من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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