الامارات | موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة

شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يترك يوفنتوس بعد سنتين من الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا، الخميس، أنه سيترك نادي يوفنتوس الايطالي مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الأخيرتين، علماً أنه مرتبط بعقد رسمي مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023.

وقال موراتا (29 عاماً) عبر حسابه على «إنستغرام»: «لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائماً (يونفتينو)»، من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

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