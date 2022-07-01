شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الإصابة سبب تراجع الشناوي والأهلي مش محتاج مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لن يقبل أي منصب داخل اتحاد الكرة في الوقت الحالي بسبب سياسة الاتحاد الحالية، وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "سأرفض أي منصب داخل اتحاد الكرة الآن، لأن القرارات عندنا تحتاج إلى مراجعة، الأمر بحاجة لوجود أجنبي عشان الناس تنفذ طلباته، وأتمنى اختيار مدير فني أجنبي جيد لاتحاد الكرة".

وأضاف: "الأمور ستظل بدون حسم في المنافسة على الدوري حتى النهاية، خاصة أن الأهلي حالياً مضغوط جداً بالمؤجلات، لا توجد توقفات وحتى 30 أغسطس سيظل الضغط قائما، والنقطة اللي بتروح مابتتعوضش".

وواصل: "الأهلي لا يحتاج إلى مشروع، النادي الذي يحتاج مشروع يكون مثلاً ناديا كبيرا بقاله 5 سنوات ماخدش بطولة فيتعاقد مع مدرب بحثاً عن البطولات، لكن الأهلي يحتاج تنظيما فقط، والأهلي بحاجة إلى مدير رياضي للتنظيم أكثر".

واختتم ضياء السيد: "مستوى الشناوي وأبو جبل تراجع لأسباب مختلفة، أبو جبل لديه مشاكل خارج الملعب، وما حدث مع الشناوي أمر طبيعي لأنه كان يقطع الإصابة ويعود بشكل غير مكتمل، وهذا يتم علاجه بأمرين إما أن يبعد فترة ويصفي ذهنه ويشفى تماماً، وإمام أن يكون لديه إصرار كبير على التواجد وأنا أفضل الابتعاد، ونفس الأمر عمرو السولية رغم إنهاكه يفضل البقاء في الملعب، والشناوي سيعود لنفس مستواه مش هيغيب كتير".