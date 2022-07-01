شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان حارس بـ"قفاز" حديدى عطل مسيرة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الهانى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، يواصل التألق داخل قلعة الفريق السكندرى رغم بلوغه سن الـ37 عاما، خصوصا بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه في مباراة الأهلى الأخيرة ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

ونجح الهانى سليمان في الدفاع عن مرماه ببراعة واستطاع التصدى لأكثر من كرة خطيرة للاعبى الفريق الأحمر كانت كفيلة بأن تغير نتيجة المباراة لولا تألق الحارس ومنعه للاعبى الفريق الأحمر من الوصول إلى مرماه وهز شباكه، فى المباراة التي انتهت بفوز الفريق السكندرى 3 / 2.

وأكد الهانى سليمان أن هدف الفريق السكندرى هذا الموسم حصد المركز الرابع فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، موضحا أن الفوز على الأهلى والزمالك شىء كبير وعظيم وثلاث نقاط مهمة، ولاعبو سموحة استغلوا الإرهاق لدى لاعبى الفريق الأحمر.

وأشار الهانى سليمان إلى أن لاعبى فريق سموحة أهدروا فوزا بنتيجة كبيرة على الأهلى عقب ضياع عدد كبير من الفرص والانفرادات السهلة لدى المهاجمين، لافتا إلى أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة، وأعمل على هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

وكشف الهاني سليمان أن الجماهير في الإسكندرية غضبت منه خلال تواجده مع الاتحاد السكندري؛ بسبب توقيعه للأهلي، مضيفا:"الجماهير غضبت منى بعد توقيعي للأهلي وكانوا يرفضون رحيلي وقتها، وغادرت الاتحاد السكندري دون إرادتي وكانت رغبتي هي البقاء مع الفريق.

فى سياق آخر، يرغب مسئولو فريق سيراميكا في تدعيم مركز حراسة المرمى بالهانى سليمان حارس مرمى سموحة بالموسم الجديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصا أن أحمد ناجى مدرب حراس سيراميكا قام بتدريب الحارس في وقت سابق ويعرف قدراته جيدا.

وفتح مسئولو نادى سيراميكا خطوط اتصال مع نظرائهم في سموحة لجس نبضهم فى الحصول على خدمات الهانى سليمان إلا أن إدارة النادى السكندرى وضعت 10 ملايين جنيه كحد أقصى للاستغناء عن خدمات الحارس.