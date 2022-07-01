شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لاعبو الأهلي اشتكوا من موسيماني فى المنتخب وسواريش سيواجه فوضى فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي كان أمراً ضرورياً، وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "المؤشرات كانت توضح رحيل موسيماني عن الأهلي، ودائما الانفصال يأتي بشكل مناسب في الأهلي، وأصعب شىء على أى ناد كبير أن يرحل عنه مدرب في وسط الموسم، وأعتقد أن الأمر كان قد وصل للنهاية بين الطرفين، لأن الخلافات زادت في الفترة الأخيرة وموسيماني تحدث على السوشيال ميديا وكذلك زوجته".

وأضاف: "موسيماني تعصب في الفترة الأخيرة وظهر ذلك خلال المؤتمرات الصحفية حتى أنه تحدث عن لاعبيه بشكل غير مناسب وهذا غير صحيح".

وواصل: "الأصعب من رحيل مدرب هو التعاقد مع بديل مناسب، لاعبو الأهلي كانت لهم بعض الشكاوي بسبب الحمل البدني في الأهلي وقت وجود موسيماني، وكان هناك إيجابيات بالطبع ليست كل الأمور سلبية".

وأكمل السيد: "سعيد بتعيين ريكاردو سواريش للأهلي، وإصراره على وجود مساعديه أمر مهم جداً، وأرى أنه داخل على مرحلة صعبة، لأن ما رأيته في مباراة سموحة كان فوضى فنية في الأهلي، ومهم جداً أن يكون هناك انضباط من غرفة الملابس".

وعن المنتخب الأوليمبي قال ضياء السيد: "اتحاد الكرة أهدر الكثير من الوقت على المنتخب الأوليمبي، عندما تقيل مدربا يجب أن يكون لديك البديل، والمنتخب بحاجة إلى 20 مباراة دولية على الأقل قبل المشاركة في أي بطولة دولية، والفترة القادمة ستكون مهمة انتحارية لأي مدرب، والأفضل أن يتواجد مدرب مصري حاليا".