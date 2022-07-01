شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفتح صفحة جديدة فى الأهلى من أجل الفرصة بعد تجاهل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى حسام حسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلى، لفرض نفسه على الجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش من خلال تدرييات الفريق المقبلة، بعد تلاشى أخطائه السابقة والتي جعلته خارج حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

حسام حسن شارك في التدريب الأول للفريق تحت قيادة البرتغال سواريش بمعنوبات مرتفعة من أجل جذب انتباه المدير الفني، وفتح صفحة جديدة تساعد على منحه فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي لإثبات ذاته بعد معاناته طوال الفترة الماضية ومنذ قدومه من سموحة منضما للأهلى، ولكن دون أن يحصل على فرصة حقيقية حيث لم يشارك بقوة إلا بعد رحيل موسيمانى وتحت قيادة سامي قمصان الذى قاد الفريق مؤقتا.

وكان حسام حسن يفكر في الرحيل في نهاية الموسم حال استمرار خروجه من حسابات الجهاز الفني مع موسيمانى، ولكن مع الجهاز الفني الجديد يري ان فرصته ستكون متساوية مع جميع زملائه، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق مؤخرا مثل بيرسي تاو وميكسوني.