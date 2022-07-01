جمال الغندور: حازم إمام خبراته محدودة فى التحكيم

القاهرة - سامية سيد - انتقد جمال الغندور، الخبير التحكيمي، قرار اتحاد الكرة بتعيين الإنجليزي كلاتنبيرج رئيسا للجنة تطوير التحكيم المصري.

وقال الغندور فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "تجربة كلاتنبيرج فى الدوري السعودي فشلت ولن ينجح أيضا فى مصر، وحازم إمام خبراته فى التحكيم محدودة وكان يجب عدم إسناد هذا الملف له".

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد علق على التعاقد مع الإنجليزى كلاتينبرج رئيسا لمنظومة التحكيم أن مسئولى الجبلاية يدركون جيدا أنهم سيتم مهاجمتهم من أعضاء الحكام السابقين.

وأضاف إمام في برنامجه الإذاعى "وان تو" أنه كاتحاد الكرة بيحاول تطوير كل منظومة كرة القدم والتي يأتي على رأسها منظومة التحكيم بالكامل، وأن الخبير الإنجليزى الذى تعاقد معه الاتحاد جاء من أجل الوصول بالحكام لمستوى جيد والتقليل من الأخطاء التحكيمية في المباريات مع الإعتراف بأنه لن يتم تلافيها بشكل كامل.

وشدد عضو الجبلاية أن المسئولين مصممون على إنجاح التجربة مهما كانت العراقيل والأزمات التي ستواجهها في المستقبل خاصة في ظل رغبة كلاتينبرج على النجاح.