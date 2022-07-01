شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر للكرة الخماسية "بنتابول" بين اتحاد الأشراف وعمال طنطا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام نهائي كأس مصر للكرة الخماسية بنتابول مساء اليوم الجمعة في الثامنة مساء بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بالقاهرة، ويتنافس فريقى نادى اتحاد الأشراف بالإسماعيلية ونادى عمال طنطا بالغربية على الفوز باللقب.

من جانبه أكد توفيق صبح، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الخماسية بنتابول، في تصريحات خاصة، أن الفريقين وصلا إلى المباراة النهائية حيث تنافس فريق اتحاد الأشراف مع كل من فريق نادى الإسماعيلى والشهداء وأبو خليفة والمعلمين وجامعة قناة السويس، بينما صعد نادى عمال طنطا للنهائى بعد المنافسة مع كل من فريق الدلتا وقحافة شباب بسيون وشباب التجمع الأول وشباب النتا فورة.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم توجيه الدعوة لعدد من المسئولين عن الرياضة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين إلى جانب بعض الشخصيات العامة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الناديين، وذلك لحضور فعاليات المباراة النهائية ومراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة للفريق الفائز باللقب.