شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كيروش كان يرغب فى الاستمرار مع المنتخب والمفاوضات لم تكن جدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، كواليس الساعات الأخيرة التي حسمت علاقة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق، مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "ضاع علينا وقت كثير والحل الأنسب كان التجديد لكيروش، وعملية تقييم الفترة بدقة بالإيجابيات وسلبياتها كانت تؤكد أن هناك أمورا جيدة تستحق أن تستمر، لكن حدث ما حدث".

وأضاف: "كيروش بقي في مصر 10 أيام بعد مباراة السنغال والتقى مع مسئولي الاتحاد مرتين أو ثلاثة، ولكن التفاوض حدث بعد أن عاد إلى البرتغال، وما ألمه أن التفاوض لم يكن جديا".

وواصل: "في مباراة الكاميرون قالوا لنا قبله بيوم أن الموعد تغير وبناء على ذلك عدلنا موعد المران، والكاف لم يعدل موعد المؤتمر الصحفي، وكيروش لم يرتكب أي خطأ في أزمة عدم حضور المؤتمر، وكان هناك مؤتمرات أحضرها بدلا منه وكذلك وائل جمعة وكان ممكن أن نتحمل العقوبة بدلا منه لكن ربنا ستر".

وأكمل: "كيروش كان يرغب في الاستمرار وحازم إمام تحدث معه واقتنع بكلامه جدا، لا أريد أن نظلم إيهاب جلال ولكنه كان في وضع صعب، وإيهاب جلال تعرض للظلم أكثر من حسام البدري".

وواصل: "أتمنى من حازم إمام أنه عندما يتفاوض مع مدرب أن يسافر للتفاوض معه وليس عبر الزوم حتى يلمس مدى جديته، اتحاد الكرة بحاجة إلى مشروع ترتيب كل أولويات الكرة والمنتخبات الوطنية بحيث لا تقل عن 4 سنوات".