شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: موسيمانى كان محظوظا والأهلى "مالعبش معاه كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى مدحت شلبي إن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني السابق لفريق الأهلى كان محطوظا بحصد الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء، مؤكدا أن لاعبي الأحمر لم يقدموا أي جمل أو أداء تحت قيادة بيتسو.

وأكد شلبي خلال تقديم برنامجه "مساء أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 2" أن إدارة النادى الأهلى كان يجب عليها وضع بند في عقد موسيمانى عن قدومه إلى القلعة الحمراء متعلق بالحظ ومدى خدمته للمدرب.

وتمنى شلبي أن يقوم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام، بتطوير هذا الملف لافتا بعد الجدل الذى أثير حوله خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة. واعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لاسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون ولم يحدث اي خلاف في هذا الشأن.