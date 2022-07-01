شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي: بن رمضان مستمر معنا والأهلي افتقد الكرة الجميلة مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل معلول مدرب الترجي التونسي، أن محمد علي بن رمضان لاعب الفريق التونسي، باق مع الفريق، بعد دخوله اهتمامات الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، وقال معلول عبر برنامج "ملعب أون تايم": "تلقيت عروضاً من مصر ولكني فضلت ألا أكن متواجداً، لأن لدي فرق محددة أوافق على العمل معها مثل الأهلي والزمالك، لأنهما يلعبان في أفريقيا بشكل مستمر، والأهلي في آخر ست سنوات توج بلقبين، وقدمنا موسماً استثنائياً مع الترجي، ويجب أن نكون متواجدين دائماً في المربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "محمد علي بن رمضان باقي معنا، هو الأفضل حالياً في أفريقيا وفي الترجي والمنتخب ونتوقع له مستقبل كبير، وكل مدرب في أي فريق يحبذ أن يكون لديه لاعباً مثل بن رمضان.

وعن رحيل موسيماني عن الأهلي قال مدرب الترجي: "بيتسو موسيماني كان المفترض أن يرحل عن الأهلي منذ مدة، لأن هذا ليس الأهلي الذي نعرفه، والصعوبات التي كان يلقاها الأهلي خلال مواجهته مع بعض فرق الدوري، تؤكد أن هذا ليس الأهلي الذي نعرفه والنتائج كانت جيدة لكن الجمهور المصري ذواق".

وأضاف متحدثاً عن مدرب الأهلي الجديد: "أسمع كثيراً عن سواريش هو مدرب بارع ولديه أفكار تكتيكية، والفرق الكبيرة مثل الأهلي والترجي والزمالك والوداد، تحتاج أعصاب من حديد وقدرة على التعامل مع الضغوط".

وعن ترشيحاته لمدرب الفراعنة قال نبيل معلول: "كنت أؤيد عودة كوبر للمنتخب المصري، لأنه الأكثر معرفة بقدرات اللاعبين المصريين، حتى سنة 2012 كن هناك مستوى مختلف ومميز في إمكانيات اللاعبين المصريين، ولكن ما بعد ذلك الأمر اختلف وكوبر تعامل بواقعية مع إمكانيات اللاعبين".

واختتم: "الترجي يؤيد إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والعودة، وأعجبني الجزيري يقدم أداء متميز ولا أريد الحديث عن معلول لأنه في مستوى أخر تماماً وهو أفضل ظهير أيسر في أفريقيا بلا منازع".