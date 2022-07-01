شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: مروان حمدى أفضل مهاجم فى مصر.. وأخطاء رامى ربيعة مكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، النار على مدافعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مشددا على أن أخطاءهم قاتلة، قائلا: "منذ فترة كبيرة الأهلي يعاني دفاعيا، ودفاعه يرتكب أخطاء كارثية، وخطأ رامي ربيعة أمام سموحة تكرر 10 مرات أو أكثر والكورة مش عافية، ليه الأهلي بيحضر من تحت وفي ضغط عالي من المنافس، والفريق بيمرر الكورة غلط وبالتالي الخصم بيستغل قطعه للكرة وبيسجل، والأخطاء دي من أيام موسيماني والأخطاء الدفاعية ورطت الأهلي أمام سموحة، والهدف الثالث للفريق السكندري الذي سجله مروان حمدي، غريب وأخطاء دفاع الأهلي غريبة الشكل".

وقال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور قائلا: "مروان حمدي كان بيلاعب دفاع الأهلي لوحده وضيع 5 أو 6 فرص أكيدة، ومن وجهة نظري مروان حمدي أفضل مهاجم في مصر حاليا، وكل الشكر لكيروش مدرب منتخب مصر السابق والذي منحه الفرصة".

وانتقد رمضان السيد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مشددا على أن مستواه متراجع للغاية خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "نحن ننتقد أفضل حارس مرمى في مصر في آخر 3 سنوات، ولكن انتقاده حاليا واجب، وهبوط مستواه ملحوظ للغاية وقد تكون أزمة الشناوي نفسية وهذا ما تسبب في هبوط مستواه، وبالنسبة لسامي قمصان أدار مباراة بيراميدز بذكاء عال جدا، ونجح في تحقيق الفوز في النهاية بدراسته للاعبي بيراميدز وإمكانياتهم ولم يغامر، ولكن قمصان تعلم أن يجعل الأهلي يقوم بتحضير الكرة من بيتسو موسيماني والكرات الطويلة ليست عيبا، ولكن قمصان مدرب واعد".

وأشار نجم الأهلى السابق قائلا: "أليو ديانج بعيد عن مستواه وكذلك علي معلول، ومحمد هاني قدم أفضل مباراة له هذا الموسم ضد سموحة و طاهر محمد طاهر كان يلعب بروح عالية ضد سموحة، وبالنسبة لمحمد الشناوي مستواه متراجع بشكل غريب خلال الفترة الأخيرة".

واختتم حديثه أن بطولة الدوري لم تُحسم للأهلي أو الزمالك وسوف تُحسم في الجولة الأخيرة قائلا: "الدوري لم يُحسم بعد، والأهلي أو الزمالك لن يحسما الدوري مبكرا المنافسة ستظل للجولة الأخيرة و بالنسبة لبيراميدز، تاكيس جونياس مدرب جيد، ولكن استحواذه على الكرة يكون سلبيا ومباراة الأهلي خير دليل ز تاكيس جونياس يحتاج إلى تطوير طريقة لعب بيراميدز والعمل بشكل إيجابي وفعال أكثر على المرمى".