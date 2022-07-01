شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران بالجزائر 27 ميدالية حتى الآن عقب أنتهاء منافسات اليوم الخميس 30 / 6 / 2022.

توزيع الميداليات الـ27 كالتالى 6 ميداليات ذهب و6 ميداليات فضه و 15 ميدالية برونزية في الألعاب المختلفة.

وجاءت الميداليات كالتالى..

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه