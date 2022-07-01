الامارات | اختيار الحكم جابر الزعابي لإدارة نزالات دورة الألعاب العالمية للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الحكم جابر الزعابي لإدارة نزالات دورة الألعاب العالمية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع الاتحاد الدولي للكاراتيه ثقته برئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي، وعضو لجنة حكام الاتحاد الآسيوي، جابر الزعابي، لأن يكون ضمن 18 حكماً دولياً تم اختيارهم لإدارة منافسات دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام الأميركية، خلال الفترة من السابع إلى 17 يوليو، وينافس على ألقاب كوكبة من أبطال العالم.

وجاء اختيار الزعابي، من ضمن أربعة حكام دوليين من قارة آسيا، هم: الكويتي منصور السلطان، والياباني كازو تاكاشي، والكازاخستاني أصغر باي، كما يعدّ جابر من ضمن أربعة حكام دوليين عرب يتولون تحكيم الدورة، إذ بجانبه والكويتي السلطان، يوجد المغربي الزيتوني مطيوط، والمصري هيثم فاروق.

ووجّه الزعابي الشكر إلى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول للاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وقال: «إن بلوغ هذه المكانة في مجال التحكيم الدولي، يُضاف إلى إنجازات اتحاد الإمارات للكاراتيه، ويمثل ثمرة الدعم المتواصل وغير المحدود من قبل رئيس الاتحاد، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، سواء للاعبين أو الطواقم التحكيمية، وأتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على دعمهم المستمر لنا».

يذكر أن الحكم الدولي جابر الزعابي، سبق أن تم اختياره للتحكيم في العديد من البطولات الدولية، نال خلالها الإشادة من الاتحاد الدولي للعبة، كان آخرها بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (سيرياس A)، التي أقيمت في القاهرة الشهر الماضي.

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