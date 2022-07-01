الامارات | مدرب بني ياس: وصلت عمر الـ 50 بسرعة لكن عقلي ثلاثيني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: وصلت عمر الـ 50 بسرعة لكن عقلي ثلاثيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إن «السماوي» مرّ بأوقات عصيبة في الموسم الماضي، بسبب عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين على مستوى عال، في وقت غادر فيه بعض اللاعبين صفوف الفريق، مؤكداً أن الإدارة الجديدة للنادي وضعت ميزانية الموسم المقبل، وأنه سيعمل على الدخول لسوق الانتقالات من أجل ضخ دماء جديدة على مستوى اللاعبين المواطنين، مشدداً على أنه وصل عمر الـ50 بسرعة، لكن عقله مازال ثلاثينياً، على حد تعبيره.

وأكد أيسيلا في حديثه لصحيفة «مونتريل إكسبريس» الرومانية، أنه مع دخوله عامه الثالث في تدريب الفريق، فإنه لديه مناقشات حول تمديد العقد، وأضاف: «أنا سعيد لأنني أجد التقدير في هذا المكان، النجاح يعود لطاقمي ومساعدة اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون رؤية واقعية للأمور بطريقتها الصائبة».

وكان «السماوي» استفاق في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، بخلاف الدور الأول الذي حقق نتائج متواضعة في الدور الأول، وأنهى الموسم في المركز التاسع، برصيد 31 نقطة متجنباً الدخول في دوامة المنافسة على البقاء.

وقال المدرب السابق لفريق الحزم السعودي: «صحيح أننا مررنا بأوقات عصيبة، ولكننا بقينا متوازنين، وقمنا بتغيير الأهداف التي كنا نعمل لأجلها، ومن الجيد أن كل الأمور في نهاية الموسم انتهت بشكل جيد، حالياً نحن نتطلع للموسم القادم».

وأكد المدرب الذي كان مرشحاً لقيادة منتخب رومانيا في وقت سابق، أنه غير نادم على خوض تجربتين في منطقة الخليج، وقال: «لست نادماً على أي شيء إطلاقاً، وسعيد بكل الاختيارات التي قمت بها، لدي الفرصة لمقابلة أشخاص جدد، والتعرف إلى ثقافات جديدة، وعقليات مختلفة، وأنا أشعر بأنني أتطور في كل يوم».

وتعليقاً على عدم التعاقد مع أي لاعب روماني خلال مشواره مع الحزم السعودي وبني ياس حالياً، كشف المدرب عن محادثات سابقة بينه وبين لاعبين رومانيين، لكن النهاية السعيدة لم تكتب، بسبب أسعار التعاقد مع لاعب روماني، كما أشار المدرب إلى أن المناخ في المنطقة الخليجية يعتبر قاسياً، وأضاف: «يظل الاستثناء الوحيد هو اللاعب ميريل رادوي، الذي تمكن من التأقلم مع قسوة المناخ».

وأكد المدرب الروماني أنه يرغب في الاستمرار في التدريب في منطقة الخليج، على الرغم من أنه يظل هدفاً لأندية رومانية، وقال: «كانت هناك اتصالات من جانب أندية في رومانيا، لا أريد الخوض في تفاصيلها، لأنني مرتبط بعقد مع نادي بني ياس، ولدي شرط جزائي، لا أعرف ماذا قد يخبئه المستقبل لي لكنني أرغب في البقاء في الخليج».

وحول كرة القدم الرومانية، قال المدرب إنها تمر بحالة تدهور مستمر، وأضاف: «تدحرجنا للأسفل بشكل لا يمكن تصديقه، لكن مع ذلك لدينا لاعبون يتمتعون بجودة فردية جيدة، لكن تظل المشكلة في العقلية، وعدم التعلم من التجارب، هنالك كثير من العمل الذي يجب القيام به من أجل العودة للطريق الصحيح».

وحول إكماله لعامه الـ50 من عمره يوم الأربعاء الماضي، أكد المدرب الروماني أن السنوات مرت بسرعة كبيرة، وقال: «أنظر إلى بناتي وأراهن يبلغن طولاً مثل طولي، أدرك أن السنوات مرت بسرعة كبيرة، ولكن عقلي لايزال في سن الـ30، مازلت أشعر بالشباب والحماسة، ولدي القوة للعمل».

واختتم المدرب: «لدي عائلة رائعة، زوجتي فالي ظلت تدعمني دائماً في الأوقات الجيدة أو في العصيبة في مسيرتي كلاعب كرة قدم أو مدرب، أنا فخور بكل شيء حققته كلاعب وكمدرب، وبعائلتي من دون شك».

دانيال إيسيلا:

«هناك اتصالات من أندية رومانية، لكنني أرغب في البقاء

بالخليج». «لست نادماً على أي شيء إطلاقاً، وسعيد بكل الاختيارات التي قمت بها».

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