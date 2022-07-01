الامارات | «الهيئة» تناقش مع اتحاد اليد خطته الاستراتيجية حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تناقش مع اتحاد اليد خطته الاستراتيجية حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت الهيئة العامة للرياضة مع اتحاد اليد الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2020-2024، التي ترتكز على بنود رئيسة عدة، وذلك خلال زيارة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة، مقر اتحاد كرة اليد.

والتقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد نبيل عاشور، بهدف الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وسبل تطوير اللعبة، ومناقشة التحديات التي تواجه عمل الاتحاد، والحلول المناسبة لمواجهتها، بما يضمن رفع مستوى أداء المنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه عمل الاتحاد، وسبل إيجاد الحلول لمعالجتها.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تتطلع الهيئة إلى رفع مستوى التنسيق مع جميع الاتحادات، بما يتناسب مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون للارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق المزيد من الإنجازات. ونعمل مع الاتحاد على إيجاد سبل تطوير العمل الإداري وتعزيز الحوكمة في الإدارة، ما يضمن تحقيق المزيد من التقدم في المجال الفني ويسهم في تطوير اللعبة بالتعاون مع الأندية وشركاء الاتحاد». وتابع: «نقدر سعي الاتحاد إلى وضع خطط مستقبلية تتناسب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ومنظومة عمل للهيئة عبر وضع مرتكزات جديدة تعتمد على إيجاد أفضل السبل لاكتشاف المواهب وتطويرها وتوفير أفضل الظروف لمنتخباتنا الوطنية، بهدف تعزيز فرصها في تحقيق الإنجازات القارية والدولية». وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2020-2024 التي ترتكز على بنود رئيسة عدة، أبرزها بناء منظومة مستدامة لتخريج الحكام، وتطبيق مسار مهني للكادر الإداري، وتعزيز الأداء التنافسي، وتوثيق العلاقة مع الأندية الرياضية، وتطبيق مسار مهني محترف للكادر الفني، واستحداث برنامج علمي لانتقاء اللاعبين، وطرق انتسابهم للأندية الرياضية، واستدامة المنظومة المالية والإدارية.

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