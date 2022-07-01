الامارات | مدرّب أوروبي في طريقه لتدريب منتخب الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرّب أوروبي في طريقه لتدريب منتخب الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، أن مدرباً أوروبياً ستتم الاستعانة به قريباً لقيادة المنتخب الوطني، في وقت أعرب عن شعوره بالمرارة لانسحاب ناديي الظفرة والنصر من مسابقات الموسم المقبل.

وقال جاني لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر اتحاد كرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي للدعم الذي أسهم في تحقيق كثير من المكاسب، وأدعو إلى التدخل الفوري لحسم مشكلة الاعتذارات والتدخل العاجل لوضع حل لذلك».

وأوضح «أشعر بالمرارة لانسحاب ناديي الظفرة والنصر، وقد تواصلت مع إدارتي الناديين، ونتمنى عودتهما قريباً، فنادي النصر كيان رياضي كبير، وله دور كبير بدعم المنتخبات الوطنية، ووقف معنا في أحلك الظروف، ويمكنني وصفه بأنه مصنع المواهب في كرة الصالات، كما تواصلت مع رئيس شركة الظفرة لكرة القدم مرشد المرر، ووعد بدراسة الموضوع، وأثنى على جهود الظفرة في المواسم الماضية، متمنياً أن يعود الفريقان للمشاركة».

وأشاد جاني بالنجاحات التي حققها قضاة الملاعب على المستويين المحلي والدولي خصوصاً بعد نجاح الحكم الدولي فهد بدر الحوسني، بقيادة مميزة لنهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي فاز بلقبها منتخب المغرب.

وعن المدربين المواطنين قال جاني: «إن اللجنة التنفيذية لن تتوانى عن دعم المدرب المواطن من خلال دعمه بالخبرة العالمية، وهنالك خطة بالتنسيق مع نادي بنفيكا البرتغالي، سيتم من خلالها وضع خطة تدعم لاعبي ومدربي وحكام كرة الصالات، سيتم تفعيلها قريباً».

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