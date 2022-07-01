الامارات | الكعبي: جدّدنا عقود 60% من لاعبي مصفوت

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: جدّدنا عقود 60% من لاعبي مصفوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد الكعبي، أن إدارة النادي تمكنت من تجديد عقود نحو 60% من لاعبي الموسم الماضي، تمهيداً لمشاركتهم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بجميع لاعبي الفريق الذي مثل مصفوت في الموسم الماضي، لكننا وبحسب رؤية مجلس الإدارة تعاقدنا مع أبرز اللاعبين، تمهيداً لاستكمال عدد اللاعبين عند التحاق المدرب الجديد الجزائري فؤاد بومضل، في 15 من يونيو المقبل، بينما سيبدأ التجمع الرئيسي بتأريخ 20 منه أيضا».

وأضاف: «نحرص في مجلس الإدارة على التريث وعدم الاستعجال لاختيار اللاعبين بدقة وخصوصاً المقيمين والأجانب، وهنالك لدينا عدد من المفاوضات نأمل أن تصل للنهاية السعيدة».

وبخصوص المعسكر التدريبي لإعداد الفريق، قال إنه قيد الدراسة من قبل رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الكعبي، ولم يتم تحديد ما إذا سيكون داخل أو الدولة خارجها، ولكننا سنبحث عن توفير أفضل الظروف التي تساعد على بناء الفريق ليظهر بشكل مميز في الموسم المقبل.

حمد الكعبي:

«نحرص في مجلس الإدارة على التريث وعدم الاستعجال لاختيار اللاعبين بدقة».

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