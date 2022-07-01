الامارات | كوريا الجنوبية تتقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت كوريا الجنوبية الخميس رسمياً بملف ترشيحها لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم. وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيراً الى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر الجاري.

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