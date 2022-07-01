شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة يتفاوض مع سمير عثمان وعبد الرؤوف لتولى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتفاوض في الوقت الحالي مع الثنائي سمير محمود عثمان، وياسر عبد الرؤوف، ليتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبلة خلفاً لعصام عبد الفتاح.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "عصام عبد الفتاح تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام، وهناك عضوان من اتحاد الكرة يحاولان إقناعه بالبقاء".

وأضاف: "الاتحاد يتحدث حالياً مع سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف ليتولى أحدهما رئاسة لجنة الحكام، بعدما تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته، والاثنان يشترطان أن يكون لهما صلاحيات لتولي أمر اللجنة".

واختتم: "طلبات سمير عثمان وعبد الرؤوف منطقية لأن المدرب هو من يختار جهازه الفني، وما ضر حسام البدري أنه فرض عليه تواجد عنصرين مش من اختياره، وحتى الآن لا أعلم لماذا تمت إقالة البدري، كان متصدراً لمجموعته ويسير بشكل جيد".