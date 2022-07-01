شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس اليوم الأول لسواريش فى الأهلي: انبهر بغرفة الملابس والجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس اليوم الأول للبرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في القلعة الحمراء، بعدما تولى رسمياً قيادة الأهلي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "سواريش انبهر عندما دخل إلى غرفة خلع الملابس بالنادي، وقال أنا كنت أسمع أن الأهلي يعمل بطريقة قريبة من الأندية الأوروبية لكنني لم أتوقع ما رأيته".

وأضاف: "المفاوضات بدأت وقت مباراة القمة ولم تأخذ وقت طويل، وسواريش كان سعيداً جداً بالتفاوض مع الأهلي، والمدرب انبهر جداً بصالة الجيم، وكانت هناك مقابلة خاصة بين ريكاردو وميشيل يانكون وهو نفسه أشاد بميشيل، ولكنه قال له أنا أريد أن أعمل مع جهازي في أي مكان وميشيل قال له أعلم ذلك".

وواصل شوبير: "ميشيل يشعر وأنه في بلده، وهناك حالة من التفاعل الشديد جداً معه، وريكاردو وجه إليه الشكر، وريكاردو طلب أن يدخل كل مكان بالنادي خاص بكرة القدم وكان لطيفاً في تعامله مع الجميع من العاملين وغيرهم، ومع بداية التدريب اشتغل بإيديه في كل شئ لا يترك أمراً للصدفة والشغل علمي بحت".

وأكمل: "والمساعدين كل منهم معه أي باد حتى المترجم، ريكاردو لا يترك شىء للصدفة ومقابلته مع اللاعبين كانت ودودة ومنحهم دفعة معنوية كبيرة، وقال لهم أن هزيمة الأمس تحدث في كرة القدم، الانطباع العام لدى اللاعبين أن هناك جدية كبيرة".

واختتم شوبير: "سواريش ما زال يسعى لتكوين فكرة عن اللاعبين لاتخاذ القرارات، ولم يحدث أنه انبهر بلاعب دون غيره، لأن هناك أنباء ترددت عن انبهاره بأفشة".