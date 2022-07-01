شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية بين سواريش وعبد الحفيظ على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للأهلي، جلسة خاصة على هامش مران اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل مناقشة عدة أمور وترتيبات خاصة بالمرحلة المقبلة.

وناقش سواريش مع عبد الحفيظ ارتباطات الأهلي المقبلة والتدريبات وغيرها من الأمور الخاصة بالفريق في ظل رغبة المدرب البرتغالي الجديد للأهلي في معرفة كل الأمور الخاصة بالفريق.

وأعلن الأهلي ظهر اليوم، الخميس، تعيين سواريش مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا، سامي قمصان مدربًا، سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

واختتم سواريش مران الفريق بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين الذين تم تقسيمهم إلى أكثر من فريق، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سواريش على إجراء التقسيمة على مساحة صغيرة من أرضية الملعب، وشهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وذلك لتنفيذ الجمل الفنية والخططية التي حددها المدير الفني سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي.

فيما قاد إدواردو لوبو مدب حراس المرمى، خماسي الحراس في جانب من التدريبات على التصويب عن قرب والتحركات أمام المرمى. وحرص ريكاردو سواريش، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.