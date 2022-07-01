شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستقر على تمديد عقد محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى سيراميكا على تمديد عقد محمد إبراهيم نجم الفريق بعد المستوى اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية واستعادة تألقه بشكل كبير، فضلا عن أنه بات من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وكشف مصدر أن محمد إبراهيم يتبقى في عقده موسم واحد، موضحا أن الإدارة قررت تمديد عقد اللاعب بناءً على رغبة أحمد سامى المدير الفني للفريق خصوصا بعد العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن محمد إبراهيم يركز في المباريات المتبقية من الموسم الحالي للدورى العام حتى لا يتشتت تركيزه، موضحا أن اللاعب لديه رغبة في تجديد عقده مع سيراميكا والإدارة قررت التمسك باللاعب حفاظا على استقرار الفريق.

فى سياق آخر، خسر فريق سيراميكا أمام نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى العام، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.