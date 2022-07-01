شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدرس الدفع بـ صالح جمعة أساسيا أمام بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الدفع بصالح جمعة نجم الفريق أساسيا في مباراة دور الـ16 من كأس مصر 2021 أمام بيراميدز والمقرر لها 6 يوليو القادم على استاد الدفاع الجوي.

وينوى سامى الدفع بصالح جمعة من بداية المباراة أمام بيراميدز بعد التألق الذى ظهر عليه اللاعب في مباراة الزمالك الأخيرة بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، ونجاحه في قلب موازين اللقاء لصالح سيراميكا في الشوط الثانى.

في سياق آخر خسر فريق سيراميكا أمام نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى العام، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.