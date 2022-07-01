شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: المدرسة البرتغالية لديها نفس مشاكلنا و"اللى فشل هناك فشل عندنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن المدرسة البرتغالية هي الأقرب إلى الكرة المصرية، وتعاني من نفس المشاكل التي نعاني منها.

وقال عدلي القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "سواريش ليس لديه وقت ليضيعه، لذلك خاض المران سريعاً لأن هذا الشهر سيكون حاسماً في كل البطولات التي يشارك فيها الأهلي، أتساءل لماذا المدرسة البرتغالية دائماً، هل لأن مانويل جوزيه فتح الباب أمامهم، البرتغال ليست أقوى فريق في العالم لكنها قريبة من الكرة المصرية ومشاكلها قريبة من مشاكلنا".

أضاف: "عندما تسلمت إدارة التسويق أردت أن استلهم من تجارب الأندية، ومن ضمن الأندية التي زرتها كان نادي بنفيكا البرتغالي، وكان توج ببطولة أوروبا بمستوى فوق المتوسط، ولديهم لاعبين كبار كانت تجربة تستحق الدراسة واكتشفت أن المسائل عندهم أبسط مما كنت أتوقع".

وواصل القيعى: "اللاعبون المصريون أيضاً قادرون على التألق في البرتغال، وعبد الستار صبري نجح هناك، ومن فشل هناك فشل هنا، كوكا مثلاً احترف في البرتغال ولكنه لم يحجز مكاناً في المنتخب رغم احترافه".

واختتم: "فينجادا أحد النماذج البرتغالية التي حققت نجاحاً في الكرة المصرية ولم نستفيد منه، والأهلي أبقى على ميشيل يانكون ليس لحب الجماهير فقط وإخلاصه في العمل وإنما لكفاءته، والروعة في هذا الرجل أنه وافق على النزول من الفريق الأول إلى الناشئين ولم يكابر".