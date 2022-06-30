شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معرف وسامى هلهل يشاركان فى كأس العرب تحت 20 عاما بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم الحكام المشاركين ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما بالسعودية، واختيار الدولي المصري محمد معروف حكما للساحة ويعاونه الدولي المصري سامي هلهل حكما مساعدا.

ويعد معروف وهلهل من أبرز وأفضل الحكام الكفاءة التتي تتميز بها لجنة الحكام المصرية وثقتها الكبيرة في حكامها لدفع بهم في المحافل الدولية والافريقية والعربية.

وتقام البطولة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 18 منتخبا، والتي تم تقسيمها على 6 مجموعات من الفترة 20 يوليو إلى 7 أغسطس 2022.

وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.