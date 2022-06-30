شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد دونجا وعماد حمدى قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ثنائي الإسماعيلي، خلال تدريبات فريقهما التى أقيمت مساء اليوم على الملعب الرئيسي بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

يأتي ذلك بعد تماثلهما للشفاء، ليصبح الأول جاهزاً للمشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق، بينما يغيب الثاني للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان الإسماعيلي قد واصل تدريباته الجماعية تحضيرا لمواجهة المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعلى هامش المران حرص حمزة الجمل المدير الفني للفريق وحسني عبد ربه مدير الكرة على عقد جلسة مع الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش للإطمئنان على حالة جميع المصابين خاصة المدافع الشاب باهر المحمدي الذي كان يعاني من إرتجاج فى المخ خلال مشاركته فى اللقاء الأخير وعلى اثره تم نقله إلى المستشفي.