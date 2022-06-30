أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.