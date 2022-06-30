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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين
رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين
أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
تشكيل الجهاز الفنى الجديد لـ الأهلى بقيادة البرتغالى سواريش
أعلن النادى الأهلى تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش ومعه 5 من مواطنيه كمساعدين في التشكيل الجديد للجهاز الذى تم الإعلان عنه اليوم، الخميس، لخلافة بيتسو موسيمانى المدير الفني الجنوب أفريقى السابق الذى رحل عن منصبه، وتولى سامى قمصان مسئولية تدريب الأحمر بشكل مؤقت خلفًا له.
ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.
الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية
بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.
كلاتينبرج : أشكر اتحاد الكرة وأتعهد بإصلاح منظومة التحكيم
توجه الإنجليزى كلاتينبرج بالشكر لإتحاد الكرة المصرى على الدعوة التي تلقاها لتعيينه رئيسا للجنة الحكام للتطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة .
جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة
دخل الإسبانى جابرييل بيليجرينو دائرة المرشحين بقوة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا، فى ظل سعى مجلس إدارة الجبلاية لتطوير الكرة المصرية، بالتعاقد مع عدد من المدربين الأجانب سواء فى قيادة المنتخب الوطنى أو المنتخب الأوليمبى أو المدير الفنى لاتحاد الكرة.
انتظم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض بشكل طبيعي، والتي أقيمت اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.
انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.
منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب
يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر معسكرا مغلقا بالاسماعيلية غدا الجمعة حتى يوم 8 يوليو، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.