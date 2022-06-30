شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 10 كيلو يعيد صالح جمعة للتألق مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر سر عودة صالح جمعة صانع العاب سيراميكا إلى التألق مع فريقه بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في يوليو الماضى بقطع في وتر "أكيليس" وابعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وأكد المصدر أن أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا وضع برنامح بدنى قاسى للاعب سار عليه صباحاً ومساءً خلال الفترة الماضية وساعد في إنقاص وزنه بمقدار 10 كيلو جرام وساهم في استعادة مستواه ولياقته البدنية بشكل كبير.

وقدم صالح جمعة مستوى جيد مع سيراميكا في مباراة الزمالك الأخيرة في الدورى ونجح في قلب موازين اللقاء في الشوط الثانى وتغير اتجاهه لصالح فريقه بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف أمام الفريق الأبيض بالجولة 23.

في سياق آخر خسر فريق سيراميكا أمام نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى العام، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.