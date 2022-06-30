شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: العضوية الشرفية للنادي تضم محمد صلاح والنني فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على قطاع الكرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العضوية الشرفية للمقاولون العرب لا تضم إلا محمد صلاح ومحمد النني فقط نجمى قلعة الجبل الأخضر السابقين.

وأقام نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، احتفالية خاصة لنجم قلعة ذئاب الجبل السابق محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، تقديراً لمسيرته الاحترافية والدور الذى يلعبه مع المنتخب الوطني فى السنوات الأخيرة، وباعتباره أحد النماذج الرياضية المُلهمة.

محمد النني حرص على زيارة المقاولون على هامش قضاء إجازته بمصر، وأبدى اللاعب سعادة كبيرة بحفاوة الاستقبال من مجلس إدارة النادى، والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، وزملائه السابقين والعاملين بالنادى، خاصة بعد الصورة الكبيرة التى وضعها المقاولون للننى ومحمد صلاح على فندق اللاعبين بالنادى.

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، منح محمد النني عضوية شرفية مدى الحياة، وتم تسليمها للاعب خلال الاحتفال، كما تم تسليمه أيضاً درع وشعار نادي المقاولون العرب، فى حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، ونظم لاعبو المقاولون ممراً شرفياً للنني خلال تواجده بالاحتفالية.