شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش: أخشى من أزمة ضغط المباريات ولم نأت للقاهرة من أجل "التنزّه"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي أن اللاعب المصري من اللاعبين الموهوبين والجيدين من حيث إتخاذ القرارات داخل الملعب ، موضحاً أن هناك رغبة في الكرة المصرية من أجل تحسين الأجزاء التكتيكية وهذا أمر مرت به الكرة البرتغالية من قبل ونجحت في الوصول له لذا أتوقع أن ينجح فيه اللاعب المصري بسبب التشابه بينهما.

وتابع سواريش في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي : الضغط بشكل عام ، يمثل جزء من تحسين الجانب البشري وهذا يحدث أيضاً في عالم كرة القدم ،ويساعد على تحقيق الفوز وكذلك الضغط الجماهيري فهو أحد أسباب أن الأهلي ناد كبير وحقق الألقاب ولابد أن نكون جاهزين لهذه الضغوط من أجل إسعاد جماهيرنا في كل مكان.

وواصل المدرب البرتغالي : شاهدنا أخر 3 مباريات وسجلنا بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بأداء الفريق ككل وأداء بعض اللاعبين على حدة ، ووجدنا أن الأهلي يضم مهارات كثيرة وهدفنا تطوير أداء ومستوى الجميع وعلينا أن نسير في نفس الاتجاه وهو الفوز وتحسين الأداء لأن هذا هدف الأدارة والجماهير والإدارة واللاعبين.

وتابع سواريش : نعلم أن الفريق يواجه ضغوطاً من خلال لعب مباراة كل 3 أيام تقريباً ، وهذا وقت قصير ولا يساعد على وضع الخطط اللازمة فنحن سنخوض مباراة ثم استشفاء في اليوم التالي ثم مران وبعدها مباراة جديدة ..هذه ضغوط كثيرة لكن علينا التعامل مع هذه الظروف ولابد من استغلال أمكانيات الأهلي من أجل الفوز، فالأهلي يدخل أي مباراة للفوز وهذا هو وعدنا لجمهور الفريق.

ويرى المدرب البرتغالي أن الفريق قد يعاني من الإجهاد لكننا في الجهاز الفني سيكون هدفنا الأهم هو كيفية السيطرة على وسط الملعب والتحكم في مجريات المباراة وإمتلاك الكرة في "نص ملعب المنافس" وهذا أمر يحتاج إلى مزيداً من الوقت ولن يحدث بين يوم وليلة.

وشدد سواريش على أن الضغط جزء من عمل المدرب ، وسيكون حافز له من أجل تقديم الأفضل لكن ما يجعله يشعر بالقلق هو كثافة المباريات واللعب كل 3 مباريات فالوقت لن يكون كاف من أجل تدريب اللاعبين ووضع الأفكار خلال هذا الوقت القصير.

وواصل المدرب البرتغالي : جاهزين لكل شيئ ..لقد حضرنا للقاهرة من أجل العمل الجيد وليس من أجل اللعب والتنزّه.

وأعلن الأهلي ظهر اليوم ،الخميس ، تعيين سواريش مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين ، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.