شكرا لقرائتكم خبر عن كرة السلة 3 x 3 .. منتخب الرجال يفوز على تونس و خسارة السيدات أمام إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب رجال كرة السلة الفوز على منتخب تونس بنتيجة 10-8 في أول مباريات المجموعة الرابعه لدورة العاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر ويخوض المنتخب مباراته الثانية اليوم أيضا أمام اليونان.

بينما تعرض منتخب سيدات كرة السلة للخسارة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 15-4 في أول مباريات المجموعة الثانية لدورة العاب البحر المتوسط ويخوض المنتخب مباراته الثانية اليوم أيضا أمام فرنسا.

و تحتل البعثة المصرية المركز الخامس فى ترتيب الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، حتى الآن، والمركز الثانى عربيا.

وجمعت البعثة المصرية 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و5 فضيات بالإضافة إلى 12 برونزية.

وتحتل تركيا المركز الأول برصيد 39 ميدالية، وخلفها إيطاليا برصيد 44 ميدالية ثم الجزائر بـ13، وفرنسا رابعة برصيد 23 تليها مصر برصيد 22 ميدالية.

وحقق الميداليات لمصر كل من فريال أشرف، ويوسف بدوى، عمرو رضا، محمد عبد الموجود، منتخب سيدات الطاولة، على مستوى الذهبيات.

وتحققت الفضيات عن طريق يحيى حافظ، عبد اللطيف منيع، احلام يوسف، ريم أحمد، عبدالله ممدوح.

وحقق البرونزيات عزمي محيلبة ، يسري سامي، سمر حمزة ، شيماء محمد، علي زهران ، ضحى هاني، يوسف حميدة ، هيثم فهمي ، عبدالرحمن عمر ، نور الدين حسن ، أحمد أيمن ، عمرو علاء.