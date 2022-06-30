شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 30 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 30 / 6 / 2022 شهدت العديد من ألأخبار والأحداث الهامة التى يأتي في مقدمتها ، إعلان النادي التعاقد رسمياً مع البرتغالي ريكاردو سواريش مديراً فنياً للفريق ..ونستعرض في السطور التالية ، أهم الأخبار الخاصة بالمدرب البرتغالي وإلى التفاصيل:

الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية

بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب. أول مران للأهلي مع سواريش..تدريبات قوية للحراس الخمسة ..وفقرة بدنية قاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش تدريبات بدنية وفنية متنوعة لحراس المرمى الخمسة؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وذلك خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يقدم ريكاردو سواريش في فيديو دعائي

حرصت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك على نشر فيديو دعائي لتقديم البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الخطيب وغالي ولجنة التخطيط يجتمعون مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، جلسة مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز المعاون له.

الأهلي يشكر شرف ورشدي ويقرر عودتهما لقطاع الناشئين

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، الشكر لكلٍّ من محمد شرف، مدرب فريق الشباب، وعمر رشدي، محلل الأداء اللذين تم الاستعانة بهما ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين