شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يقرر إستمرار ثنائي شباب الإسماعيلى مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إستمرار إياد العسقلاني وأحمد أيمن ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد الاداء الذى ظهر على الثنائي خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضد منتخب الدرجة الثالثة وانتهت بفوز الدراويش بستة أهداف مقابل هدفا.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على الدفع بمجموعة من فريق الأمل خلال هذا اللقاء، وذلك للتعرف على امكانياتهم الفنية والبدنية وهم إياد العسقلاني وأحمد أيمن وعبد الله السعيد ومحمد البحيري بالإضافة إلى الصاعدين فى وقت سابق عبد الله محمد وحسن صابر

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالي لملاقاة غزل المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.