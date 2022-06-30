شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يانكون بعد رحيله عن تدريب حراس الأهلى: تنتظرنى مهمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ميشيل يانكون على رحيله عن تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد قدوم الجهاز الفني الجديد بقيادى البرتغالى ريكاردو سواريش قائلا:"بعد 3 سنوات رائعة ومميزة مع الفريق الأول، الآن تنتظري مهمة جديدة".

وكتب يانكون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"يا لها من مهمة في انتظاري وأشكر النادي الأهلي على ثقته بي والمشجعين على دعمهم المستمر لي".

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بتولي الإشراف على تدريب حراس مرمى فرق قطاع الناشئين؛ للاستفادة من خبراته الكبيرة، في إطار العمل على تجهيز الحراس الشباب والناشئين ليكونوا مؤهلين لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

جاء تكليف يانكون بهذه المهمة، لما يملكه من كفاءة عالية ورغبة من القائمين على قطاع الكرة في اكتشاف وتأهيل حراس جدد في مختلف الأعمار السنية، يكونون نواة للمستقبل، لاسيما وأن قطاتع الناشئين يوجد به خبير أجنبي وهو الكرواتي ميشيل بروكيتش، وسيساعد في تحقيق طموحات الإدارة في تطوير مستوى فرق القطاع المختلفة.

ويعمل يانكون في الأهلي منذ قدوم السويسري رينيه فايلر واستمر معه في جهاز بيتسو موسمياني، وكذلك في الجهاز الفني المؤقت بقيادة سامي قمصان.