شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش يقود تقسيمة قوية فى أول مران له مع الأهلي وحماس بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للأهلي مران الفريق بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين الذين تم تقسيمهم إلى أكثر من فريق، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سواريش على إجراء التقسيمة على مساحة صغيرة من أرضية الملعب، وشهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وذلك لتنفيذ الجمل الفنية والخططية التي حددها المدير الفني سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي.

فيما قاد إدواردو لوبو مدب حراس المرمى، خماسي الحراس في جانب من التدريبات على التصويب عن قرب والتحركات أمام المرمى. وحرص ريكاردو سواريش، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.