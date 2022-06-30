شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناصف حكما لمباراة المقاولون والجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم محمود ناصف لإدارة مباراة غد الجمعة بين المقاولون العرب والجونة بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور ال١٦ ببطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى ، يستضيف نادي المقاولون العرب بعد غد السبت نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي في زيارة خاصة لقطاع الناشئين بالنادي.

ويلبى اللاعب دعوة المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة بترتيب زيارة خاصة لقطاع الناشئين في إطار حرص النني على تشجيع المواهب الصغيرة واستعادة ذكرياته في القطاع .

وينظم النادي احتفالية خاصة بحضور مدربي قطاع الناشئين ولاعبي الفرق المختلفة بحضور وسائل الإعلام .

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن النني لم يتأخر عن تلبية الدعوة خاصة أنه يحمل الكثير لنادي المقاولون العرب وتحدث بفخر عن انتماءه للنادي ، وأن المقاولون العرب يكرم رموزه ويستلهم منهم الإنجازات .