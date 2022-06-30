الارشيف / اخبار الرياضه

قائمة منتخب السلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة  قائمة المنتخب التي تستعد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بالاسكندرية .

 

ويبدأ منتخب مصر مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات التي تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية بمواجهة نظيره السنغالي غدًا الجمعة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

"عمر عزب - إيهاب أمين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عاصم مرعي - أنس أسامة - سيف سمير - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد أحمد جيزة - علي أحمد".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، رفقة كل من: السنغال، الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا