شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة قائمة المنتخب التي تستعد لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بالاسكندرية .

ويبدأ منتخب مصر مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات التي تقام على صالة برج العرب بالإسكندرية بمواجهة نظيره السنغالي غدًا الجمعة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

"عمر عزب - إيهاب أمين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عاصم مرعي - أنس أسامة - سيف سمير - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد أحمد جيزة - علي أحمد".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، رفقة كل من: السنغال، الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.