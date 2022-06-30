شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يجصد فصية تنس الطاولة وحقق الميدالية الـ24 لمصر بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 و بذلك يرتفع رصيد مصر الـ24 ميدالية بينهم 5 ذهب و6 فضه و13 برونز.