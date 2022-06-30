شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعد لاعبيه بمكافآت خاصة حال التتويج بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي وصل فيها الفريق البترولى إلى الدور نصف النهائي.

ويستعد إنبى لمواجهة فيوتشر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولى.

وحفز مسئولو إنبى اللاعبين بالمكافآت المالية رغبة من النادى البترولى في التتويج بلقب كأس الرابطة في نسخته الأولى.

وخسر فريق إنبى أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.