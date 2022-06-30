شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى عن تعاقد الأهلي مع سواريش: الـ C .V ليست مقياسا للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، أن السيرة الذاتية "الـ C .V " ليس مقياساً لنجاح أي مدرب مع فريق، وقال هاني رمزي عبر برنامج "المحترف" عبر قناة الأهلي: جوزية عندما جاء إلى الأهلي لم يكن يملك C. V القوي، وكذلك فايلر، والجماهير لم تتوقع أنه سيكون مناسب للفريق، والسي في لم يعد هو المقياس لنجاح المدرب مع الفريق.

وأعلن الأهلي ظهر اليوم ،الخميس ، تعيين سواريش مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين ، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

أضاف: يجب أن نكون داعمين للجهاز والفريق في مهمته الجديدة، لأن الجماهير هم السد المنيع للنادي ولم تعجبني بعض الهتافات بالأمس ضد اللاعبين، بعد هدف سموحة الثاني، لأننا داعمين دائماً لفريقنا وقت الخسارة ووقت الفوز.

واصل: نتذكر رحيل فايلر المفاجئ قبل نهائي بطولة مهمة مثل دوري أبطال أفريقيا، ومع ذلك دعمنا موسيماني حصد العديد من البطولات، دائماً من يقود الأهلي هو أمام مهمة صعبة لأن الأهلي نادي بطولات.

واختتم: الدور القادم لسيد عبد الحفيظ وسامي قمصان مهم جداً لمساعدة سواريش في التعرف على الفريق، سواريش يتحدث عن حبه للتفاصيل الصغيرة، وأنا أفضل هذا النوع من المدربين، وهذه التفاصيل هي التي تحدد مدى نجاح المدرب.