شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى يحقق برونزية منافسات دفع الجلة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق محمد مجدي لاعب منتخب مصرلألعاب القوة الميدالية البرونزية لمنافسات دفع الجلة بمنافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.
بذلك يرتفع رصيد مصر الـ27 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و15 برونز.
وكانت حققت بسنت حميدة الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.
وحققت بسنت حميدة رقم جديد لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ26 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و13 برونز.