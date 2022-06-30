وحققت بسنت حميدة رقم جديد لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ26 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و13 برونز.

بذلك يرتفع رصيد مصر الـ27 ميدالية بينهم 6 ذهب و6 فضه و15 برونز.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى يحقق برونزية منافسات دفع الجلة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

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