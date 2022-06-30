شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم عمر السيد يحصل على الميدالية البرونزية بمنافسات الملاكة بدورة العاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمر السيد لاعب منتخب مصر للملاكمة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 69 كجم رجال بعد الخسارة من بطل مونتينجرو في مباراة الدور قبل النهائي.

ويحصل الخاسران من مباريات الدور قبل النهائي في الملاكمة على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

حصلت يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 54 كجم سيدات بعد الخسارة من بطلة تركيا في مباراة الدور قبل النهائي. و يحصل الخاسران من مباريات الدور قبل النهائي في الملاكمة على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 25 ميدالية بينهم 5 ذهب و6 فضه و14برونز .