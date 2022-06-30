شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يهنئ الوداد بعد تتويجه بالدوري المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك، فريقه السابق الوداد المغربي، وذلك بعد تتويجه ببطولة الدوري، ونشر بن شرقي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام لفريق الوداد وعلق "تهانينا".



اشرف بن شرقي

وأعلن نادي الزمالك، عن قرار أشرف بن شرقي بالرحيل وعدم تجديد عقده، من أجل رغبته في الاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أن النادي لن يتذلل للاعب من أجل البقاء.

وخاض المغربي مسيرة كروية حافلة في القلعة البيضاء حيث أصبح خلالها أحد أهم العناصر الهجومية في الفريق، وثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للزمالك.

ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي اعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.

ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.