شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يرحب بمدرب الأهلي الجديد: كلنا ثقة في الاختيار وأتمنى أن يكتب التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، بالمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، البرتغالي ريكاردو سواريش، وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر: بالتوفيق للنادي الاهلي وللمدرب الجديد ريكاردو سواريس في مهمته …كلنا ثقه في الاختيار وان شاء الله يستمر في كتابه صفحات من التاريخ لنفسه وللاهلي.



وائل جمعة

و اختتم ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للأهلي مران الفريق بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين الذين تم تقسيمهم إلى أكثر من فريق، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سواريش على إجراء التقسيمة على مساحة صغيرة من أرضية الملعب، وشهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وذلك لتنفيذ الجمل الفنية والخططية التي حددها المدير الفني سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي.

فيما قاد إدواردو لوبو مدب حراس المرمى، خماسي الحراس في جانب من التدريبات على التصويب عن قرب والتحركات أمام المرمى. وحرص ريكاردو سواريش، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.