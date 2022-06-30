شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافى وعلاء يخوضان تدريبات تأهيلية فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض محمد عبدالشافي ومحمود علاء لاعبا الزمالك ، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي ،وذلك على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس استعدادا للفترة المقبلة.

جاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع لثنائي الزمالك من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة في ظل الإصابات التي يعانيان منها ، ويغيبان بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة ، بينما محمود علاء تعرض للإصابة على مستوى كاحل القدم خلال معسكر المنتخب الوطني خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.