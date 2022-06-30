شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر معسكرا مغلقا بالاسماعيلية غدا الجمعة حتى يوم 8 يوليو، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.

ويخوض منتخب مصر للشباب 3 مباريات ودية خلال شهر يوليو المقبل ضمن برنامج الاعداد للبطولة، وجار حاليا تحديد أطراف هذه المباريات الثلاث.

وكان المنتخب دخل معسكرا مفتوحا منذ 21 يونيو الجاري، قبل غلق المعسكر غدا.