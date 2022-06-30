شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر معسكرا مغلقا بالاسماعيلية غدا الجمعة حتى يوم 8 يوليو، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.
ويخوض منتخب مصر للشباب 3 مباريات ودية خلال شهر يوليو المقبل ضمن برنامج الاعداد للبطولة، وجار حاليا تحديد أطراف هذه المباريات الثلاث.
وكان المنتخب دخل معسكرا مفتوحا منذ 21 يونيو الجاري، قبل غلق المعسكر غدا.
و أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التى أقيمت اليوم، عن وقوع منتخب مصر مواليد 2003 فى المجموعة الرابعة مع منتخبي عمان والصومال.
وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، ويستضيفها الاتحاد السعودي فى مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 18 منتخبًا.
وجاءت المجموعات الست كالتالى بعد سحب القرعة:
_ المجموعة الأولى : السعودية وموريتانيا والعراق
_ المجموعة الثانية : الإمارات والاردن واليمن
_ المجموعة الثالثة : الجزائر ولبنان وليبيا
_ المجموعة الرابعة : مصر وعمان والصومال
_ المجموعة الخامسة : تونس والبحرين وجيبوتي
_ المجموعة السادسة : المغرب والسودان وفلسطين.
وكانت النسخة الماضية من البطولة، لعبت العام الماضي في القاهرة ، وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية.