شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش يتحدث عن "ذراعه الأيمن" فى الجهاز الفني بالأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لجديد للاهلي عن جهازه المعاون في الفريق ، قائلاً: كنا نعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا.

وتابع سواريش في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي: ماوريسيو فارش هو المدرب المساعد بالفريق وهو بمثابة "ذراعي الأيمن" وأعتمد عليه كثيراً في عملي وهو يعلم تفكيري وخططي وحال غيابي لأي سبب من الأسباب يكون هو قادر على القيام بدوري وتنفيذ ما أفكر فيه.

وواصل سواريش حديثه في الفيديو عن جهازه المعاون بشيئ من التفاصيل .

https://fb.watch/dZHvAfQo6o/

وأعلن الأهلي ظهر اليوم ،الخميس ، تعيين سواريش مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين ، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة ..راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

وقال سواريش: "شكرا لكم جميعا فخر لي ان اتواجد هنا واشكر الإدارة على ثقتها في، وأعدهم باني سأعطي كل شيء واعمل بطموح كبير من اجل الأهلي".تابع: "وكيل اعمالي عرض علي انه في إمكانية للحديث مع إدارة الأهلي وانا سعدت بذلك لانه احد اكبر الاندية في افريقيا والعالم، كنت سعيد وتحدثنا مرات عديدة واجتمعنا مع الإدارة وعجبهم اسلوبي في التدريب، وحضرت هنا بسعادة لتمثيل اكبر نادي في افريقيا وكنت سعيد بدعوة الأهلي".

تابع : "كان لي اهداف وطلبات خاصة وقبل أي شيء ليس احداث تغيير شامل بالاهلي ولكن هدفي هو الايضاح والمهم جدا ان أوضح أهمية الجهاز الفني والجميع يعرف الجهاز الفني لدي وما هو حجم فريق الأهلي وكان مهم ان أوضح لهم ان الجهاز الفني لابد من الحضور لان الوقت قصير ويتبقى شهرين على نهاية الموسم وعلينا اتن نفوز بالالقاب ولدينا 3 القاب ونرغب في عودة الدوري للأهلي".