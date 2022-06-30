الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية

القاهرة - سامية سيد -

بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي وهناك تحسن واستجابة للتدريبات البدنية والعلاجية التي يؤديها، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية.

وحرص ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.