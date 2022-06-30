الاتفاق يمدد عقد الفرنسي كارتيرون حتى 2023

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وترأس كارتيرون الجهاز الفني لفريق الاتفاق مطلع مارس الماضي، ونجح في قيادة الفريق للبقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري، في المركز الحادي عشر، برصيد 34 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه الأهلي وكذلك الفيصلي والحزم إلى منافسات دوري الدرجة الأولى.وصارع الاتفاق الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من الدوري هذا الموسم، عندما كسب الفيحاء في الجولة الأخيرة بهدف للاشيء.
وقاد كارتيرون الاتفاق في 8 مباريات دورية كسب منها 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.
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