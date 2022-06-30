أخضر السلة يواجه إندونيسيا بتصفيات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم المواجهة الخامسة في تصفيات كأس العالم عندما يواجه نظيره الإندونيسي في جاكرتا، ساعيا للفوز وتعزيز حظوظه في التأهل إلى كأس العالم من خلال هذه المجموعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي الأردن ولبنان.

ولعب الأخضر في التصفيات 4 مباريات إذ خسر من الأردن مباراة الذهاب و فاز بالإياب، وفاز على إندونيسيا وخسر من لبنان.

واستعد المنتخب السعودي لهذه المرحلة من خلال إقامة معسكر داخلي في الرياض ومن ثم معسكر خارجي في صربيا خاض خلاله عدة مباريات ودية تحت إشراف المدرب محمد الكرداني، الذي أكد جاهزية الأخضر فنيا وبدنيا للقاء الغد وتحقيق الفوز، رغم صعوبة اللقاء كون منافسه لديه سلاح السرعة والتصويبات الثلاثية، متمنيا أن يكون الفوز من نصيبهم، وهو ما سيمنحهم معنويات مرتفعة في المواجهة المرتقبة أمام نظيره اللبناني الاثنين المقبل في بيروت.